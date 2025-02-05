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İsdemir, Saat Ücretli Çalışan Alımına Başlıyor

İsdemir, Saat Ücretli Çalışan Alımına Başlıyor
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İsdemir, 10-21 Şubat tarihleri arasında meslek liselerinden ve yüksekokullardan mezun olan adaylar için saat ücretli pozisyonlar için işe alım yapacak. Adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

İsdemir, büyüme stratejisi ve işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli statüsünde görev yapmak üzere işe alım yapacak. Şirkette iş başı yapmak isteyen adaylar, 10 Şubat'tan itibaren iki hafta boyunca hafta içi her gün başvurularını yapabilecek.

Payas ve İskenderun'un önde gelen işverenlerinden biri olan İsdemir, ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli işe alım yapacak. Yapılan açıklamaya göre, İsdemir'de iş başı yapmak isteyen adaylar, 10-21 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün saat 08.00'den 16.00'ya kadar İsdemir Cumhuriyet Kapı'dan giriş yaparak Kapalı Spor Salonu'nda başvurularını gerçekleştirebilecek.

Açıklamaya göre, adaylarda; meslek liselerinin elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve/veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, alanlarından mezun olma şartı aranıyor. Başvuru tarihi itibari ile 18-30 yaş aralığında olmaları (11.02.1994 ve sonrası, 9.02.2007 ve öncesi doğmuş olan) gereken adaylarda; tercihen askerlik görevini tamamlamış olma, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olma ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmama şartları da aranıyor.

Adayların kimlik belgeleri ile yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara gönderilecek olan link üzerinden başvuru süreci online olarak devam edecek.

Sınav ve değerlendirmelerin ardından başarılı adaylar arasından işe alımları gerçekleştirecek olan İsdemir, saat ücretli statüsünde yer alan tüm pozisyonlar için yıl boyunca işe alımlarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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