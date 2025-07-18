İsdemir ile Özçelik-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması

İsdemir'de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İsdemir ile Özçelik-İş Sendikası arasındaki sözleşme 17 Temmuz'da Ankara'da imzalandı.

İsdemir'in 29 Ocak'tan bu yana Özçelik-İş Sendikası ile yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İsdemir'in 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, 17 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen oturumda imzalandı. İsdemir'in saat ücretli 3 bin 406 çalışanını kapsayan sözleşme görüşmelerinin 6'ncı oturumda sonuca bağlandığı duyuruldu. Görüşmelerde 68 asıl, 2 geçici olmak üzere toplam 70 madde üzerinde anlaşma sağlandı. - İSTANBUL