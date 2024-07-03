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İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

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Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon rakamlarına göre İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu 24,73, yıllık enflasyonu ise 71,60 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 39 BİN LİRAYA ÇIKTI

16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiren maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. En düşük memur emekli maaşı 14 bin 740 TL'den, 17 bin 586 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı ise 32 bin 860 TL'den, 39.205 TL'ye yükseldi.

ZAMLI BAĞ-KUR VE SSK MAAŞLARI NETLEŞTİ

  • Bağ-Kur (Esnaf) maaşı ise 10 bin 178 TL'den, 12 bin 695 TL'ye yükseldi.
  • Bağ-Kur (Tarım) 8 bin 089 TL'den, 10.089 TL'ye çıktı.
  • SSK (2000 öncesi) 11 bin 367 TL'den, 14 bin 178 TL'ye artış gösterdi.
  • SSK (2000 sonrası) - 7 bin 047'den, 8.789 TL'ye çıktı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA TAHMİNİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12 bin 473 lira gibi bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.

  • Kök maaşı 10 bin TL olan emeklilerin 12 bin 473 TL alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 15 bin olan emeklilerin 18 bin 709 TL alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 20 bin olan emeklilerin 24 bin 946 alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 25 bin olan emeklilerin 31 bin 182 TL alması bekleniyor.

MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA YÖNTEMİ

SSK ve Bağkur emeklileri son aldıkları haziran ayı maaşlarına 1,2473 ile çarptığında yeni aylıklarını görmüş olacaklar. Memurlar ve emeklileri ise son aldıkları aylıklarını 1,1931 ile çarptıklarında yeni maaşlarını görmüş olacaklar.

TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon rakamları ise şu şekilde;

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

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Yorumlar (25)

Muhammed Bozkurt:

Elveda Akp

198
15
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Tampikoo:

ben kamu personeli olarak burdan sesleniyorum...Madem asgari ücretli kardeşlerimize zam yok bizede yapılmasın...kimseye bu temmuz zam verilmesinnn...hodri meydannn

113
75
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Yasin ATEŞ:

Adamsın.

yanıt36
yanıt11
ekrem celebi :

aynen kardesım bende ozel sektorde calısıyorum ve emeklıyım toplam 65 bın cıvarı para alıyorum.asgerı gecımle gecınen kardeslerımıze destek olmalıyız bır sekılde ayrım gayrım yok hepımız ınsanız hepımız ev gecındırıyoruz.bana dokunmayan yılan bın yasasın mantıgı olmaması gerek

yanıt38
yanıt3
Hasan Çetin:

belli ki evlerin kirada gelirin yüksek.

yanıt14
yanıt1
Ömer Can:

adalet bu olmasa gerek

yanıt13
yanıt1
oltan afatsum:

gerçek enflasyon bu mu yazık emekli ölsün sürünsün diyorlar

143
1
yanıtYanıtla
Kör Cerrah:

Millet vekillerine % 47.5 zam yapıldı , Emekliye gelince % 24,73 Bu nasıl adalet bu nasıl devlet

76
1
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Aytekin Çelik:

BU SAYISAL DERĞERLER GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA GERÇEĞİ YASITMAMAKLA BERABER.....

73
1
yanıtYanıtla
kobradeniz78 null:

oh son ay iyi kırpmış bütün anketler 2 bin üzerinde gösterirken 2 altında çıkarmış helal olsun

37
1
yanıtYanıtla
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