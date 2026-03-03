"İş'te Kadın Kardeşim Girişimci Kadınlar İftarı" gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda kadınların her geçen gün artan rolünün gelecek adına kendilerini umutlandırdığını belirterek,"Türkiye Yüzyılı'nı sizlerin öncülüğünde inşa etmeye, sanayiden teknolojiye her alanda ülke kadınlarının başarılarını dünyaya duyurmaya sarsılmaz bir iradeyle devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen "İş'te Kadın Kardeşim Girişimci Kadınlar İftarı", Bakan Kacır ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, burada sergilenen muazzam dayanışma ruhu ve muhabbetin "İş'te Kadın Kardeşim" programının, kadınları ekonomik ve toplumsal kalkınmanın merkezine alan vizyonunun toplum nezdinde nasıl kök saldığının en somut nişanesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıl önce çıktıkları yolda eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye sanayiden teknolojiye Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini dile getirerek, "Ülkemizi üretim kapasitesiyle, dirençli ekonomisiyle ve sarsılmaz teknolojik altyapısıyla küresel bir güç merkezi haline getirdik. 114 teknoparkında 12 bin 500'ü aşkın teknoloji girişimiyle, 1700'den fazla AR-GE ve Tasarım Merkeziyle, güçlü üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarıyla Türkiye'yi fikrin ürüne, ürünün küresel ölçekte markaya dönüştüğü bir teknoloji ekosistemine kavuşturduk. Teknoloji geliştirme ve üretmede elde ettiğimiz kazanımların neticesinde 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız geçtiğimiz yıl 273 milyar doları aştı." diye konuştu.

Kacır, ekonominin yüzde 3,6 büyüdüğünü ve milli gelirin 1,6 trilyon dolara yükseldiğini vurgulayarak, Türkiye'nin 18 bin doları aşan kişi başına milli gelirle yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz yıl sanayi katma değerinin yüzde 2,9 ile son dört yılın en hızlı artışını kaydettiğini ve makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 arttığını belirten Kacır, 2026'nın sanayi ve teknolojide yükselişlerinin hızlandığı yıl olacağını söyledi.

Destek ve programlar

Kacır, küresel değer zincirlerindeki rollerini daha da perçinleyecek yeni nesil destek ve teşvik programlarından HIT-30 ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi başta olmak üzere devreye aldıkları çeşitli programlardan örnekler verdi.

Teknoloji Hamlesi Programı'nın öncelikli ürün listesi ile teknoloji alanlarını yakın zamanda güncellediklerini anımsatan Kacır, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde 1126 öncelikli ürün, 414 teknoloji alanı ve 34 kritik ham maddeyi destek kapsamına aldık. Atıl kaynakları üretime kazandırmayı, yerel ihtiyaçlara yanıt vermeyi, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyini geliştirmeyi, bölgesel rekabetçiliği artırmayı hedefleyen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 81 ilin her biri için dörder yatırım konusu belirledik. Programın ilk çağrısında kesin başvurusu tamamlanan ve yaklaşık 255 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 398 projenin değerlendirme sürecindeyiz. Bu yılın başvuru dönemini ise dün başlattık. Kuşkusuz sanayicimizin uygun koşullarda finansmana erişimizi Türkiye Yüzyılının üreten Türkiye'nin yüzyılı olmasının teminatıdır."

Kacır, İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Program kapsamında KOBİ'le kefalet desteği sunacaklarını, KOBİ'lerin, 2025 yılı Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB eliyle karşılayacaklarını anlattı.

Türkiye Yüzyılı'nda kadının rolü

Türkiye Yüzyılı'nda bilimde, teknolojide, AR-GE'de, inovasyonda ve yüksek teknoloji üretiminde dünyada söz sahibi, olduğunu belirten Kacır, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tahkim etmiş bir Türkiye için, Türk kadınlarının sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kadınların hem hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabildiğini hem de emekleri ve becerileriyle başarılara imza attığını aktararak, "İnanıyorum ki, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kadınların zekası, emeği ve ferasetiyle ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda kadınların her geçen gün artan rolü de gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerin öncülüğünde inşa etmeye, sanayiden teknolojiye her alanda ülke kadınlarının başarılarını dünyaya duyurmaya sarsılmaz bir iradeyle devam edeceğiz." dedi.

Kamuda sağlanan imkanlar özel sektöre de verilmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri olmak istiyorsak kadının işgücüne katılım oranını dünya standartlarının üzerine çıkarmak zorundayız. Yani yüzde 34'ü yüzde 70'lere çıkarırsak, iki kanatla uçar ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği muasır medeniyet yolcuğunda hedefe ulaşırız. Ben Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadınlarla ilgili yapılan çalışmaları takdir ediyorum. Cumhurbaşkanımızın özelliği şudur, 'İstişare edin, en iyisi neyse ona karar verin ve yapın' der. Dolayısıyla kadınları iş dünyasına dahil etmek için verdiğimiz teşvik ve desteklerden başka ne yapabiliriz onu bulmalıyız. Kamuda sağlanan imkanların özel sektörde de sağlanması gerektiğine inanıyorum. Kadın kollarımıza bu mevzuyu emanet ediyorum."

Geleceğin lider Türkiye'si için bu coğrafyada güçlü olmak zorunda olduklarını vurgulayan Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kuveyt'te yaptıkları bir ziyarette, o dönemin başkanlarından birinin kendisine gözyaşlarıyla sarılarak, "Siz bu çadırın direğisiniz onun için size saldırıyorlar" dediğini aktardı. Zeybekci, "Allah'ın izniyle kıyamete kadar o çadırın direği sapasağlam duracak. Ağızlarının suları aksa dahi bu coğrafyaya yan gözle bakmaya kimse cesaret edemeyecek." dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da kadınların iş hayatına katılımının önemine işaret ederek, verdikleri destekleri anlattı. AK Parti'nin fırsat eşitliği ve girişimciliği daima desteklediğini belirten Ercan, insanı merkeze alan ve sahada karşılık bulan çalışmalarla hareket ettiklerini sözlerine ekledi.