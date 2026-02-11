Haberler

İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalat belgeleri yeniden düzenlendi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen maddelerin ithalatında kontrol belgeleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirdi. Artık kamu laboratuvarlarının analiz sonuçlarına göre de belgeler düzenlenebilecek.

İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatında hazırlanan kontrol belgelerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda söz konusu maddelerin ithalatında düzenlenen kontrol belgesi, kamu laboratuvarlarında Bakanlıkça yaptırılacak analiz sonuçlarına göre de hazırlanabilecek.

Daha önce kontrol belgesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucuna göre düzenleniyordu.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
