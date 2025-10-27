Haberler

İş Gücünde Kadınlar ve Gençler için Yeni Hedefler

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kadınlar, gençler ve engellilere yönelik programlarla istihdam artışının hedeflendiğini açıkladı. İşsizlik oranındaki düşüşler ve makroekonomik dengelerin güçlendiği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan bireylere yönelik programlarımızla istihdamımızı daha da artırmayı öngörüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş gücü piyasamız eylül ayında da güçlü görünümünü sürdürmüştür. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranında, tek haneli oranlardaki istikrarlı seviye 29'uncu aya taşınmıştır. Kadınların ve gençlerin işsizlik oranında geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 1,1 ve 1,8 puan olmak üzere belirgin düşüşler kaydedilmiştir. Makroekonomik dengeleri güçlendirmeye yönelik politikalarımız, üretim ve yatırım ortamında kalıcı güven tesis ederken, istihdam artışına da katkı sağlamayı amaçlamaktadır" dedi.

'TOPLUMSAL REFAHI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Yılmaz, "Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan bireylere yönelik programlarımızla istihdamımızı daha da artırmayı öngörüyoruz. Diğer yandan özellikle emek yoğun sanayi sektörlerinde istihdamın korunması ve geliştirilmesi için desteklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Dezenflasyon süreciyle birlikte gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamanın yanı sıra istikrarlı büyüme ile istihdamı daha üretken yapıya kavuşturarak toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
