Haberler

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor
Güncelleme:
Bir mağazada iş görüşmesine giden genç, 6 gün yoğun çalışma karşılığında 23 bin 500 TL maaş teklif edilmesine tepki göstererek "Artık kanıma dokunuyor" dedi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  • Bir mağazada iş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşın 23 bin 500 TL olduğunu belirtti.
  • Genç, 6 gün yoğun tempoyla çalışılmasının beklendiğini ifade etti.
  • Genç, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı ve paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Bir mağazada iş görüşmesine giden genç, kendisine teklif edilen maaşın düşüklüğüne tepki göstererek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

"ARTIK KANIMA DOKUNUYOR"

Genç, 6 gün yoğun tempoyla çalışmaları beklendiğini söyleyerek "Artık kanıma dokunuyor. 6 gün çalışıyorsunuz, onlar ne zaman derse koşuyorsunuz. Verdikleri maaş da 23 bin 500 TL" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Genç adamın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı düşük ücretli iş ilanlarına tepki gösterdi. Çalışma saatleri ve ücret dengesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine yönelik yorumlar dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Burada iş verenlerin çok büyük kaypaklığı var 23 bin devlet mi veriyor extra 10 bin lara da sen ver insanlar işine sarılsın verdiğiniz rakam kimseyi memnun etmiyor fazlasıyla kazanıyorsun bunu çalışanınla paylaş ondan sonra gençler iş beğenmiyor kaypaklık yapmayın

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhurkan cilasun:

kanıma dokunuyor diye bir tarafı yırtacağına bir işletme açsan büyük para kazansan hem 4 5 kişi istihdam edersin onlara büyük büyük paralar verirsin çalışanı motive etmek için hafta sonları tatile gönderir öğle yemeğini işyerinde akşam yemeğini yorulmasınlar yemek yapmak için diye eve gönderirsin alsana çözüm

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

zincir marketler bile aç gibi davranıyor, bir tane fazla kasiyer çalıştırmıyorlar sırada bekliyoruz kasada, verdiğide asgari ücret. dünya sizin olsun ahirette isteyenlerin.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

AZ YADA YETERSİZ İŞ ARIYORSAN BİR YERDEN BAŞLAMAK LAZIM... İŞ HAYATINDA PARADAN ÖNCE TECRÜBE KAZANMAK ÖNEMLİ...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
