İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor
Bir mağazada iş görüşmesine giden genç, 6 gün yoğun çalışma karşılığında 23 bin 500 TL maaş teklif edilmesine tepki göstererek "Artık kanıma dokunuyor" dedi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
"ARTIK KANIMA DOKUNUYOR"
Genç, 6 gün yoğun tempoyla çalışmaları beklendiğini söyleyerek "Artık kanıma dokunuyor. 6 gün çalışıyorsunuz, onlar ne zaman derse koşuyorsunuz. Verdikleri maaş da 23 bin 500 TL" ifadelerine yer verdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Genç adamın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı düşük ücretli iş ilanlarına tepki gösterdi. Çalışma saatleri ve ücret dengesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine yönelik yorumlar dikkat çekti.