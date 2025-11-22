İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

Bir mağazada iş görüşmesine giden genç, kendisine teklif edilen maaşın düşüklüğüne tepki göstererek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

"ARTIK KANIMA DOKUNUYOR"

Genç, 6 gün yoğun tempoyla çalışmaları beklendiğini söyleyerek "Artık kanıma dokunuyor. 6 gün çalışıyorsunuz, onlar ne zaman derse koşuyorsunuz. Verdikleri maaş da 23 bin 500 TL" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Genç adamın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı düşük ücretli iş ilanlarına tepki gösterdi. Çalışma saatleri ve ücret dengesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine yönelik yorumlar dikkat çekti.