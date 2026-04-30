İş Bankası Workup Gaming'in 4. dönemi için başvurular başladı

Güncelleme:
Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı çatısı altında, Invexen partnerliğinde yürütülecek Workup Gaming'in 4. dönemi için 15 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, oyun girişimlerini ve oyunlaştırılmış (gamified) uygulamaları desteklemek üzere yola çıkan program, bu alandaki startupların ve oyun stüdyolarının ticarileşme süreçlerini hızlandırmayı ve yerel başarı hikayelerini küresele taşımayı hedefliyor.

Program, yeni dönem kurgusunda Workup Gaming ekosisteminin büyümesine ve yeni unicorn adaylarının keşfedilmesine odaklanıyor.

Girişimciler, program boyunca alanında uzman isimlerle görüşme, çeşitli eğitimler ve teknik çalıştaylarla projelerini ölçeklendirme fırsatı bulacak. Oluşturulan topluluk gücü sayesinde girişimler yeni yeteneklere erişim ve görünürlük avantajı elde edebilecek.

Oyun dikeyinde faaliyet gösteren stüdyoların ve oyunlaştırılmış uygulama geliştiren ekiplerin ölçeklenmesine katkı sağlayacak program 6 ay sürecek.

Program kapsamında katılımcılara, alanında uzman isimlerin mentörlüğü, teknik altyapı ve uygulama destekleriyle İş Bankası grubu ve iştirakleri üzerinden ağ sunuluyor.

Program, yalnızca hızlandırma süreci olmayı değil, aynı zamanda oyun dünyasının en yetenekli ekiplerini bir araya getirerek yerel ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Oyun dünyasında yerini almak veya oyunlaştırma tabanlı projesini küresel ölçeğe taşımak isteyen tüm girişimciler programa 15 Mayıs'a kadar başvurabilecek.

Programın sunduğu imkanlar, mentörlük ağı ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye programın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
