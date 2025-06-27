İş Bankası'na Yeni Genel Müdür Yardımcısı Atandı

İş Bankası'na Yeni Genel Müdür Yardımcısı Atandı
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İş Bankası'nın iç sistemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gürler Özkök atandı. Özkök, bankanın Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Türkiye İş Bankası'nın iç sistemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Teftiş Kurulu Başkanı Gürler Özkök getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, Özkök'ün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben bankanın iç sistemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Özkök, London School of Economics and Political Science'da ekonomi alanında, Bilgi Üniversitesi'nde hukuk alanında yüksek lisans yaptı.

Özkök, 1993'te İş Bankası'nın Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2002'de Risk Yönetimi Bölümü'nde Müdür Yardımcısı, 2004'te Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı, 2006'da İzmir Şubesi'nde Müdür, 2008'de İzmir Ticari Şubesi'nde Müdür olarak çalıştı.

Gürler Özkök, 2015'te Akdeniz Kurumsal Şube Müdürü, 2018'de Maslak Kurumsal Şube Müdürü olduktan sonra 2022'de Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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