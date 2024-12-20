Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum

İran'ın Petrol Millileştirme Kararının Tarihi ve Ekonomik Sonuçları

İran'ın Petrol Millileştirme Kararının Tarihi ve Ekonomik Sonuçları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Alper Yıldırım, İran'ın petrol kaynaklarını millileştirme kararının ülke üzerindeki ağır ekonomik ve siyasi sonuçlarını ve bu etkilerin günümüzdeki yansımalarını Eskişehir'deki bir etkinlikte anlattı.

Yazar Dr. Alper Yıldırım, İran'ın geçmiş dönemde petrol kaynaklarını millileştirme kararının ülke için ağır ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurduğunu, bu bedelin günümüzde dahi etkisini sürdüğünü anlattı.

Türk Ocağı Eskişehir Şubesi'ndeki "İran Petrolleri ve İngiliz Tahakkümü" konulu bu haftaki 'Perşembe Sohbeti'ne katılan Dr. Alper Yıldırım, İran'da petrolün varlığı ile ilgili tarihi geçmiş konusunda bilgi verdi. Petrolün İran tarihinde ekonomik, sosyal ve politik gelişmeler açısından önemli bir role sahip olduğunu anlatan Yıldırım, "Kaçar Hanedanı (1796-1925) döneminde, İran'daki petrol kaynaklarının varlığına dair ortaya konulan bilimsel veriler, müteşebbislerin dikkatini çekmiş ve petrol arama çalışmalarını tetiklemiştir. Ticari değerde zengin petrol kaynaklarına sahip olduğu anlaşılan İran'ın petrol serüveni böylece başlamıştır. Uzun bir süre inşaat, ısınma, aydınlanma ve sağlık gibi alanlarda kullanılan petrol, Sanayi Devrimi sonrası süreçte üretimin ve askeri teknolojilerin şekil değiştirmesiyle birlikte dünya pazarında önemli bir yer edinmiştir. Zamanla, ticari ve stratejik bir meta olarak petrolün önemi artmış ve bu durum, petrole yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin yanı sıra devletlerin de ilgisini çekmeye başlamıştır. Olumsuz ekonomik şartlar sebebi ile Kaçar yönetimi, maddi gelir karşılığında yabancılara çeşitli imtiyazlar vermek zorunda kalmıştır. İncelenen dönem içerisinde, ilk olarak 1872 yılında Baron Julius de Reuter ile yapılan imtiyaz anlaşması dikkat çekmektedir. Maden ve demiryolu ayrıcalıkları olarak bilinen bu anlaşma, Reuter'e 70 yıllığına geniş yetkiler tanımıştır. Bu imtiyaz anlaşması 1873 yılında iptal edilmesine rağmen Reuter, 1889 yılında İran ile ikinci bir imtiyaz anlaşması yapmayı başarmıştır. 1901 yılında, İran'da müteşebbis William Knox D'Arcy'ye 60 yıllığına verilen petrol imtiyazı, daha sonra Anglo-Persian Oil Company (APOC) aracılığıyla İngiltere'nin kontrolüne geçmiştir. Petrol imtiyazının İngiltere'nin kontrolüne geçmesinin ardından, kar paylaşımı konusunda çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkmış ve bu durum, İran'da birtakım itirazlara sebep olmuştur" dedi.

İngiliz tahakkümü

İngilizlerin İran'a uyguladığı petrol politikalarının, ticari olmaktan ziyade bir çeşit sömürü düzenine dönüştüğünü anlatan Dr. Alper Yıldırım, "İran, içinde bulunduğu olumsuz şartlardan İngiltere'yi ve D'Arcy imtiyazını sorumlu tutmuş ve zamanla ülke genelinde bu imtiyaza karşı topyekün bir tepki oluşmuştur. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Pehlevi hanedanı döneminde D'Arcy imtiyazı iptal edilmiş (1932), ancak 1933 yılında 60 yıllık yeni bir imtiyaz anlaşması imzalanmıştır. 1933 tarihli yeni anlaşma, tarafları tam anlamıyla memnun etmese de uzun bir süre boyunca herhangi bir tepkiye yol açmamıştır. Ancak Muhammed Musaddık'ın siyaset sahnesine çıkışıyla birlikte petrol paylaşımı konusundaki tartışmalar yeniden alevlenmiştir. Bu dönemde Musaddık, İran petrolünü millileştirme kararı almış ve bu adımı Batı'nın sert tepkisini çekmiştir. Sonuç olarak, ABD'nin desteğiyle 1954 yılında gerçekleştirilen bir darbe ile Musaddık hükümeti devrilmiştir. Darbenin ardından tüm siyasi gücü elinde toplayan Şah, petrolden elde edilen gelirin paylaştırılmasını kendi inisiyatifi doğrultusunda düzenleme çabalarına girişmiştir. 1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi'nin ardından yeni rejim, petrolü millileştirme kararını almıştır. Ancak bu karar, İran için ağır ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurmuş ve bu bedel günümüzde dahi etkisini sürdürmektedir" diye anlattı.

Soru ve cevaplardan sonra Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, konuşmacıya Şükran Plaketi takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
img

Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
img

Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 125 kat arttı
Bütün ülke onu konuşuyor
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sterlin ne kadar? 1 Pound kaç TL? Güncel Sterlin/Pound kuru! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? İstanbul (İSKİ) barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 20 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler? Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıklandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.