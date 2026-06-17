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İran'da ABD ile mutabakatın ardından ulusal para birimi değer kazandı

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İran ile ABD arasında savaşı durduran ve sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakatın ardından, aylardır değer kaybeden İran para birimi bir haftada yüzde 15'ten fazla değer kazandı. Dolar kuru 180 bin tümenden 152 bin tümene geriledi.

İran ile ABD arasında savaşı durduran ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakatın ardından aylardır büyük değer kaybeden İran'ın ulusal para birimi, 1 hafta içinde yüzde 15'ten fazla değer kazandı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesini öngören mutabakat, İran piyasalarında olumlu etkisini göstermeye başladı.

İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com" internet sitesinde yer alan verilere göre, geçen hafta 180 bin tümen seviyelerinde seyreden ABD doları, bugün 152 bin tümene kadar geriledi.

İran ekonomisi son aylarda savaşın maliyetleri, yüksek enflasyon ve yaptırımların baskısı nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Dolar kuru, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla mart ayında 190 bin tümen seviyesine kadar yükselerek tarihi zirveleri görmüş, ulusal para birimi rekor düzeyde değer kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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