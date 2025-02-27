Iraklı İş İnsanları Adana Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Adana Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret eden Iraklı iş insanları, Türk iş insanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shukri Jameel Noori, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Iraklı iş insanlarından oluşan yaklaşık 30 kişilik heyet, önceki dün akşam saatlerinde Adana'ya geldi. Adana Ticaret Odası, Çukurova Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) ve Türkiye Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİSİAD) tarafından karşılanarak misafir edilen heyet, dün de ATO'yu ziyaret etti. Ziyaretin ardından ATO Meclis Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan ATO Başkanı Yücel Bayram, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Adana Ticaret Odası olarak önümüzdeki aylarda en az 10 ayrı sektör temsilcilerimizle Irak'a iş görüşmeleri yapmak için ziyaretler gerçekleştireceğiz. Karşılıklı iş görüşmesi, yatırım görüşmeleri ve ortaklık görüşmelerine bugün burada başlayıp Irak'ta devam edeceğiz" dedi.

Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shukri Jameel Noori de, konuşmasına ATO Başkanı Yücel Bayram, Çukurova SİFED Başkanı Berman Mantı, TİSİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik ile programda emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. Türkiye ile olan ilişkilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Noori, "Türk firmalarıyla ticari ve sanayi ilişkilerimiz geçmişten günümüze devam etmektedir. Bundan sonra da devam edecektir. Ticari ve sanayi ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Ayrıca, bizler de Türk iş insanlarını misafir etmek istiyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ATO Meclis Fuaye Salonu'nda 'Adana Irak B2B Etkinliği' gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden etkinlikte, Iraklı ve Türk iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yoğun geçen günün ardından Hilton Oteli'nde Gala Yemeği düzenlendi. Başkan Bayram, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok yoğun ve çok verimli bir gün geçirdik. Bir daha bekliyoruz. Daha geniş ve kapsamlı bir ziyaret olsun. Ayrıca, bugün burada Duhok Ticaret ve Sanayi Odası ile Adana Ticaret Odamız arasında 'kardeş oda' teklifinde bulunuyorum" dedi.

Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shukri Jameel Noori de, Başkan Yücel Bayram'ın 'kardeş oda' teklifine "Ben de aynı düşüncedeydim. Siz Irak'a geldiğinizde aynı teklifi yapacaktım. Çok kısa süre içerisinde çok sıcak ve samimi dostluklar kurduk. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Biz de sizleri misafir etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA