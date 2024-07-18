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İpotekli Konut Satışları Haziran Ayında Yüzde 49,4 Azaldı

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TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı konut satış istatistiklerine göre, ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 49,4 azaldı. Konut fiyatlarının artması ve konut kredisi faizlerinin yükselmesi sektörü olumsuz etkiledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı konut satış istatistiklerinde en dikkat çeken detayların başında ipotekli konut satışları geldiğini ifade eden Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azaldığını söyledi.

Özellikle son beş yılda hızlı artan konut fiyatlarının ve konut satışlarının 2024 yılı itibariyle yavaşladığını ve bunun sebeplerinin başında konut kredisi faizlerinin yükselmesi geldiğini belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Yükselen kredi faizleri ve nakit birikimi olan vatandaşların mevduat getirisini tercih etmesi inşaat sektörünü doğrudan etkiledi. Diğer yandan ise konut kredisi kullanarak ev almak isteyenlerin önüne çıkan en büyük engelde konut kredi faizleri oldu. İstatistiklere bakıldığında konut satışlarında aylık olarak yaklaşık yüzde 50 oranında ipotekli konut satışı gerçekleşirdi. Ancak son açıklanan Haziran 2024 verilerinde bu oranın yüzde 8,6 olduğunu görüyoruz. Bu hem inşaat sektörü hem de gayrimenkul sektörü için kırmızı alarm anlamı taşıyor. Eğer yılın son çeyreğinde konut kredisi için yeni bir düzenleme ya da kampanya yapılmazsa sektörde ciddi sorunlar yaşanabilir" dedi.

Konut sektörü enflasyonla mücadele ediyor

Artan inşaat maliyetlerinin konut satış fiyatlarına tam olarak yansıtamayan ve konut satışlarında yaşanan durağan seyir sebebiyle aranılan çıkışı yapamayan inşaat sektörü özellikle enflasyonla mücadele konusunda büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Aydemir, "Gayrimenkul fiyatlarında 2024 yılında ortalama yüzde 30 oranında bir artış yaşanırken açıklanan enflasyon rakamları ise yüzde 70 olduğu için gayrimenkul yatırımcıları konut almak yerine mevduat getirisini tercih ediyor. Sıfır ve ikinci el konut satışlarının en yoğun olarak kullandığı internet platformlarınında sektördeki yavaşlamadan etkilendi. İlan sayıları artarken, hızlı bir talep olmadığı için ilanlarının yayın süreleri uzadı. Ortalama bir ilanın yaklaşık 45 ila 60 gün yayında kalması gerekirken, bu sürenin 75 ila 90 güne çıktı. Ancak, 2024 yılının son çeyreğinden umutluyuz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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