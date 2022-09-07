iPhone 14'lerin Türkiye fiyatı belli oldu! Rakam 57 bin liraya kadar çıkıyor

Apple merakla beklenen iPhone 14'lerin tanıtımını yaptı. 4 modelle piyasaya sunulacak olan yeni iPhone'ların Türkiye satış fiyatları da belli oldu. 128 GB'lık iPhone 14'ün satış fiyatı 30 bin 999 lira olurken, 1 TB'lık iPhone 14 Pro Max'in fiyatı ise 57 bin 199 TL oldu.