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IPARD III Programı 12. başvuru çağrı ilanı yayımlandı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 30 milyon avro bütçeli 12. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını duyurdu. Ayrıca 10. çağrı kapsamında 240 projeye 2,9 milyar lira hibe sağlanacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 12. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı'nın yeni çağrısı ve 10. başvuru çağrı ilanı kapsamındaki desteklere ilişkin paylaşım yaptı.

Modernizasyondan kapasite artırımına, gıdanın işlenmesinden teknolojik dönüşüme kadar her alanda üreticinin emeğine değer katmaya devam ettiklerine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"IPARD III Programı kapsamında, iki önemli gelişmeyi aynı anda paylaşıyoruz. 10. başvuru çağrı ilanı kapsamında et, süt, su ürünleri, meyve-sebze işleme tesisleri ve soğuk hava deposu yatırımlarına yönelik değerlendirme süreci tamamlanan 240 projeye, toplam 2,9 milyar lira hibe sağlıyoruz. Bu tesisler hayata geçtiğinde, ekonomimize 5,8 milyar liralık bir yatırım kazandırmış olacağız. 12. başvuru çağrı ilanı kapsamında ise süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik yatırımları kapsayan yeni çağrı ilanımızı 30 milyon avro bütçeyle başlatıyoruz. Kırsaldaki tüm girişimcilerimize, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı, bereketli olsun."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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