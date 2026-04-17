inventiv "Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü"ne layık görüldü

Multinet Up iştiraki inventiv, Happy Place to Work tarafından "Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Happy Place to Work sertifikasyon sürecinde şirketler, çalışanların deneyimini ölçen Wellbeing Index anketi ile insan kaynakları uygulamalarını değerlendiren HR Check denetimi kapsamında ele alınıyor.

İki başlıktan elde edilen puanların ortalamasıyla belirlenen değerlendirme sonucunda şirketler, çalışan deneyimi seviyelerine göre sertifikalandırılıyor.

Buna göre inventiv, Wellbeing Index anketinden 88,2, HR Check değerlendirmesinden ise 79 puan alarak ortalama 83,6 puan ile ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen inventiv Genel Müdürü Çağlayan Yıldırım, Happy Place to Work araştırma sürecini, çalışan deneyimini merkeze alan, sistematik ve şeffaf bir yapı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Anket sürecinin, ekip arkadaşlarına görüşlerini özgürce paylaşabildiği bir alan sunduğunu, HR Check aşamasının ise insan kaynakları uygulamaları ve kurum kültürünü bütüncül bir bakışla değerlendirmelerine katkı sağladığına vurgu yapan Yıldırım, "Bugün geldiğimiz noktada, yaklaşık 90 kişilik ekibimizle yenilikçi ve çevik bir çalışma yapısını benimsiyor, teknoloji üretirken insan odağını merkeze alan bir yaklaşım benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, açık iletişim kültürü ve esnek çalışma modeliyle çalışan deneyimini kurum genelinde ele aldıklarını ve ekiplerin geri bildirimlerini düzenli olarak takip ederek bu alanı sürekli geliştirmeye odaklandıklarını kaydetti.

Çalışmalarının sonucunda elde ettikleri Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü'nün yalnızca bir başarı göstergesi olmadığını ifade eden Yıldırım, aynı zamanda çalışanlar için oluşturdukları kültürün bağımsız bir platform tarafından teyit edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Yıldırım, "Ekip içindeki aidiyet ve motivasyonu güçlendiren bu sonuç, işveren markamıza da önemli katkı sağlarken, çalışan deneyimini daha ileri taşımak için de güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.