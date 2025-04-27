İNTİSAD üyeleri 115 milyon euro ticaret hacmine ve 20 ülkede örgütlenmeye ulaştı

Enternasyonal İş İnsanları Derneği (İNTİSAD), yedinci kuruluş yıl dönümünü İstanbul'un seçkin mekanlarından Rixos Tersane İstanbul'da düzenlediği Gala ve Uluslararası İş İnsanları Ödül Töreni ile coşkulu bir şekilde kutladı.

BİRÇOK ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

İş, sanat, siyaset ve medya dünyasının önemli isimlerini buluşturan gece, İNTİSAD'ın yalnızca bir dernek değil, bir vizyon hareketi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Gecede, iş dünyasında, medyada, siyasette ve sivil toplumda iz bırakan başarılı isimlere ödüller takdim edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, milletvekilleri, rektörler, iş insanları ve sanatçılar geceye katılarak İNTİSAD'a destek verdiler.

115 MİLYON EUROLUK TİCARET HACMİ

İNTİSAD, üyeleri aracılığıyla etkileyici bir ticaret hacmine imza attı:

- Karadağ'da 55 milyon euro,

- Kamboçya'da 10 milyon euro,

- Avrupa genelinde 20 milyon euro,

- Türkiye'de 30 milyon euro ticaret hacmi gerçekleştirildi.

Toplamda 115 milyon euroluk ticaret hacmi, İNTİSAD'ın global vizyonunun ve etkin iş ağının somut bir göstergesi oldu. Dernek ayrıca Avustralya, Kamboçya, Almanya, Belçika, Romanya, Kıbrıs, Gana, Karadağ başta olmak üzere toplam 20 ülkede örgütlenerek, Türkiye merkezli güçlü bir uluslararası iş ve dostluk ağı kurdu.

"ÖDÜLLER DEĞİL BİR DURUŞ BİR İRADE ALKIŞLANIYOR"

İNTİSAD Kurucu Genel Başkanı Av. Selahattin Par, açılış konuşmasında, "Bugün burada yalnızca bir yıl dönümünü değil yedi yıldır süren bir idealin yükselişini kutluyoruz. Kağıda değil, vicdana yazılmış bir vizyonun sahnesindeyiz. Sponsorlar değil, inandığımız Türkiye hayali ile yola çıktık. Ve işte bugün, o hayal 20 ülkede kurulan ticaret ve dostluk ağına, köy okullarından afet bölgelerine kadar uzanan yüzlerce sosyal sorumluluk projesine, gençlerin geliştirdiği dronlara ve deniz araçlarına dönüştü. İNTİSAD; devlete yük olmayan, aksine devletine yük alan bir anlayışın adıdır. Birlik ve değer inşa etmenin adıdır. Bu gece sadece ödüller değil, bir duruş, bir kültür, bir irade alkışlanıyor. Türkiye yalnız değildir. Türkiye'nin İNTİSAD gibi düşünen insanları vardır." ifadelerini kullandı. Başkan Par, konuşmasının sonunda çevre bilincine de vurgu yaparak, "Son sözüm dünyayı yeşil kurtaracak; o yüzden suyumuza sahip çıkalım." dedi.

İNTİSAD HAKKINDA

Enternasyonal İş İnsanları Derneği (İNTİSAD), iş dünyası, akademi ve sivil toplum arasında köprü kurarak, Türkiye'nin uluslararası ticari ve diplomatik gücünü artırmayı hedefleyen bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.