İnternetten Banka Hesabı Sorgulama Rehberi

Hangi bankada hesaplarınız olduğunu öğrenmek için internet üzerinden nasıl sorgulama yapabileceğinizi öğrenin.

Hangi bankada hesaplarınız var? Çoğunuzun bu soruya cevabı eksik. Çünkü birçok kişi hangi bankadan hesap açtığını zamanla unutuyor. Gelin internet üzerinden hangi bankada hesabımız olduğunu öğrenelim. İşte internetten banka hesabı sorgulama rehberi.

İnternetten banka hesabı sorgulaması nasıl yapılır?

Hepimiz maaş, güvenlik ya da kredi kartı gibi amaçlarla banka hesapları açıyoruz. Ancak yıllar içerisinde birçok insan hangi bankada hesabı var unutuyor. Örneğin 2000 yılında açtığınız bir banka hesabınız hala kapatılmamış vaziyette duruyor olabilir. Bunu kontrol etmek ise çok basit.

E-devlet sayesinde birçok hizmet internet üzerinden alınabiliyor. Banka hesaplarınızı öğrenmek için de e-devlet'i kullanmanız yeterli. İşte e-devlet üzerinden banka hesap sorgulama rehberi:

e-Devlet'te biriken para nasıl öğrenilir ve çekilir?

Adım 1

Sorgulamayı e-devlet üzerinden yapacağımız için ilk olarak e-devlet'e giriş yapıyoruz. Siz buradaki bağlantıya tıklayarak e-devlet'e erişebilirsiniz.

Adım 2

Ardından sağ üstte bulunan "Giriş Yap" butonu ile e-devlet sistemine giriş yapıyorsunuz.

Adım 3

Giriş işlemini tamamladıktan sonra ana sayfada bulunan arama kısmını buluyoruz. Buraya "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" yazıyoruz. Ardından aşağıda çıkan hizmete tıklıyoruz.

Adım 4

Açılan sayfada gerekli onayı verip "Devam Et" seçeneğine tıklıyoruz ve hesabımız olan tüm banka hesaplarını tek sayfa üzerinden görüntülüyoruz.

Aslında tüm işlem bu kadar basit. Siz de hangi bankada hesabınız olduğunu hatırlamıyorsanız, yıllar önce açıp unutmuş olabileceğiniz banka hesaplarınız olduğunu düşünüyorsanız e-devlet'in bu hizmetinden faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz.