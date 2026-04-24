Inovance'den 280 milyon dolarlık motor tesisi yatırımı

Inovance, net sıfır hedefli ağır sanayi sektörüne yönelik motor tesisine 280 milyon dolar yatırım yaptı.

Inovance Technology, Çin'in Liaoning eyaletinin Dalian kentindeki Jinpu Yeni Bölgesi'nde Ar-Ge ve üretim tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Tesisin, yüksek gerilimli sabit mıknatıslı senkron motorların (PMSM) geliştirilmesi ve üretimine odaklandığı belirtilirken, bu yatırımın yaklaşık 280 milyon ABD doları tutarında olduğu kaydedildi.

174 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplayacak olan tesis, iki aşamada inşa edilecek olup, birinci aşama üretim, Ar-Ge ve idari tesisler dahil olmak üzere yaklaşık 160 bin metrekarelik bir inşaat alanını kapsıyor. İnşaatın 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Tesis, tam kapasiteyle çalışırken yıllık 10 bin adet PMSM seti üretecek; bu setler 30 ila 3 bin kW arası güç aralığını, 380 V ila 10 kV arası nominal gerilim aralığını ve 3 ila 200 kN arası tork çıkışını kapsayacak. Öngörülen yıllık üretim değeri yaklaşık 5 milyar Çin Yuanı. Motorların; madencilik, liman işletmeciliği, enerji üretimi ve metalurji gibi ağır sanayi sektörlerinde kullanılması planlanıyor.

Inovance'ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Xingming, "Dalian, Çin'in kuzeyindeki ilk büyük yatırımımız ve küresel pazarlara yönelik yüksek güçlü motor üretim kapasitemizi genişletme yolunda attığımız önemli bir adımdır. Kentin liman altyapısı ve mühendislik alanında yoğunlaşan yetenek havuzu, yüksek verimli tahrik sistemlerinin vazgeçilmez olduğu madencilik, liman ve diğer ağır sanayi sektörlerindeki müşterilerimize hizmet sunmak için ideal bir konumda olmasını sağlıyor" dedi. - İSTANBUL

