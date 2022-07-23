İnönü Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park Piknik Alanında sona yaklaşıldı

Eskişehir'in tarih, doğa, kültür ve havuzları ile meşhur İnönü ilçesiyle birlikte anılan Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park Piknik Alanı yeni görünümüne kavuşmak için gün sayıyor.

İnönü Belediyesi tarafından başlatılan ve kaba inşaatı tamamlanan Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park Piknik Alanı projesini yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, çalışmalar hakkında yüklenici firma ve belediye personellerinden bilgi aldı. Yılın her mevsimi 26 derece sabit sıcaklığı ve doğal kaynak şifalı suyu ile yıllardır emsallerinin önünde yer alan ve turist akınına uğrayan Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park Piknik Alanı projesinin inşaatın sona yaklaşıldığını belirten Başkan Bozkurt, "Şehrimizin ve ilçemiz bölgesinde eşi benzeri olmayan havuz ve piknik alanı tesisi için projemiz artık gün sayıyor. Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park Piknik alanımızı modern görünümüne kavuşturarak İnönü ilçemizin turizmine kazandırmak için çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yukarı Ilıca Havuz ve ilçeye kazandırılan projelerden memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi