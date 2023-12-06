İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyelerde kalması gerektiğini belirtti. Bailey, enflasyonun hedefe geri dönmesi için faiz oranlarının sürdürülebilir bir şekilde düşük tutulması gerektiğini ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Faiz Oranları Bir Süre Daha Mevcut Seviyelerde Tutulmalı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede faiz oranlarının bir süre daha mevcut seviyelerinde tutulması gerektiğini savundu.

Bankanın Finansal İstikrar Raporu'nun ardından düzenlenen toplantıda konuşan Bailey, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri getirilmesi için faiz oranlarının uzun bir süre bu seviyelerde kalması muhtemeldir." İfadesini kullandı.

Bailey, merkez bankasının faiz oranlarının mevcut yüksek seviyelerinde tutulmasından kaynaklanabilecek finansal istikrar risklerine karşı ise ihtiyatlı olduğunu söyledi.

BoE Başkanı Bailey,"Yüksek faiz oranlarının tam etkisi henüz ortaya çıkmadı. Bu nedenle ortaya çıkabilecek finansal istikrar risklerine karşı ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz." dedi.

Enflasyonda yüzde 2 seviyesini hedefleyen İngiltere Merkez Bankasının Başkanı Bailey, konuşmasında ülkede enflasyon görünümünün ise belirsiz olduğunu belirtti.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 ile piyasa beklentisinden fazla yavaşlama göstermişti.

Enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 6,7 olmuştu.

Özellikle gelişmiş ekonomiler arasında uzun süredir en yüksek enflasyona sahip ülke olarak öne çıkan İngiltere'de, Aralık 2021'den bu yana artırılan politika faizine rağmen enflasyon yapışkan hale gelmişti.

BoE, ülkede faizin yüzde 0,1 olduğu Aralık 2021'de başlayan sıkılaşma döngüsünde politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5,25 ile ağustosta 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Banka, 18 ay süren sıkılaşma döngüsünün ardından faiz artışına ilk kez eylülde ara vererek faizi sabit tutmuştu.