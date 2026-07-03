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İngiltere hizmet sektöründe haziranda Ocak 2023'ten beri en zayıf aktivite görüldü

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İngiltere'de hizmet sektörü PMI, haziranda 48,8 puana gerileyerek Ocak 2023'ten bu yana en zayıf performansı gösterdi. Daralma bölgesinde kalan endekste sıcak hava dalgası ve maliyet baskıları etkili oldu.

İngiltere hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,8 puanla Ocak 2023'ten beri görülen en zayıf performansı sergiledi.

S&P Global, İngiltere'de hizmet sektörüne ilişkin PMI haziran ayı verilerini yayımladı. Buna göre ülkede hizmet sektöründe aktivite haziranda üst üste ikinci ay olmak üzere düşmeye devam etti.

Hizmet sektörü PMI, haziranda 48,8 puanla Ocak 2023'ten bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Böylece, hizmet sektörü PMI haziranda da daralma bölgesi olan 50 puanın altında kaldı.

Tüketiciye yönelik faaliyet gösteren şirketler, hazirandaki sıcak hava dalgasının müşteri trafiğini azalttığını raporladı. Buna karşılık, bazı konaklama sektörü işletmeleri FIFA Dünya Kupası kaynaklı talepte son dönemde bir artış yaşandığını bildirdi.

Birçok hizmet sağlayıcı, azalan iş ihtiyacı ve artan maliyet baskıları nedeniyle marjların sıkışmasına tepki olarak ya işten çıkarmalara gittiğini ya da gönüllü ayrılanların yerine yeni alım yapmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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