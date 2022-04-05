İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı

Ferrero'dan yapılan açıklamada, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününün "salmonella vakalarıyla" muhtemel bağlantısı nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi. Fransa'da marketlerde satılan Kinder ürünlerinin salmonella vakalarıyla herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği, tüketicilerden de henüz şikayet gelmediği aktarılırken, geri çağırmaya konu ürünlerin tüketilmemesi istendi.

FRANSA'DA HENÜZ VAKA YOK

Geri çağrılan ürünler arasında Kinder Sürpriz yumurtaları, Schoko-Bons ve küçük yumurtalar ile diğer bazı Kinder çikolatalar yer alıyor. Fransa'da henüz salmonella vakası rapor edilmedi.

İNGİLTERE'DE 63 ÇOCUĞA BULAŞTI