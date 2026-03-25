İngiltere'de yıllık TÜFE şubatta yüzde 3 arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 3 artış gösterirken, çekirdek enflasyon yüzde 3,2'ye yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi.

İngiltere'de yıllık enflasyon şubatta piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3 olarak gerçekleşti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 3 artış gösterdi. Ocak ayında da yıllık enflasyon yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun şubatta yüzde 3 olması yönündeydi.

Şubatta çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,2'ye çıktı. Çekirdek enflasyon ocakta yüzde 3,1 olmuştu.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları açısından yakından izlediği hizmet enflasyonu şubatta yıllık bazda yüzde 4,3 seviyesinde ölçüldü. Hizmet enflasyonu ocakta yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

İngiltere'de aylık enflasyon da şubatta yüzde 0,4 oldu.

Aylık enflasyonda en büyük yukarı yönlü baskı giyim sektöründeki fiyatlardan kaynaklanırken yakıt fiyatlarındaki gerileme bu baskıyı dengeledi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
Osimhen'den Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü

Icardi tatildeyken tek sözüyle ortalığı yıktı
Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor
Bir dönemin ihracat şampiyonuydu: 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı

İhracat şampiyonu 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı
Osimhen'den Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü

Icardi tatildeyken tek sözüyle ortalığı yıktı
Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

Sahilde infial yaratan olay! Kadınlar panik içinde kaçtı
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı