İngiltere'de petrolle çalışan araçlar 2035'te yasaklanacak

İngiltere 'nin bu sene görevine başlayan Başbakanı Rishi Sunak, daha önce yaptığı açıklamalarda 2030 yılında tüm petrolle çalışan araçları yasaklamak gibi bir politika izleyeceklerini belirtmişti. Görünüşe göre kendisi ve kabinesi bu kararı gerçekçi bulmamış, zira erteleme yoluna gittiler.

İngiltere 'de petrolle çalışan araçlar 2030'da değil, 2035'te yasaklanacak

Başbakan Rishi Sunak, Birleşik Krallık'ta yeni benzinli ve dizel araçların satışına getirilen yasağı 2030'dan 2035'e erteledi. Sunak, gelişen teknoloji sayesinde 2030 yılına kadar otomobillerin büyük çoğunluğunun elektrikli olmasını beklediğini söylüyor.

Ancak tamamen elektrikli otomobillere geçiş için biraz daha süre gerektiğine karar vermişler. Dolayısıyla yasaklama 2030 değil, 2035 yılında gerçekleşecek. Ayrıca mülk sahiplerinin mülklerinin enerji verimliliğini artırmaya zorlayacak politika da iptal edildi.

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Otomobil üreticileri Jaguar ve Land Rover, Sunak'ın planlarının pragmatik (çıkarcı) olduğunu ve İngiltere'yi diğer ülkelerle aynı çizgiye getireceğini belirtiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.