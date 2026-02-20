Haberler

İngiltere'de perakende satışlar ocakta beklentilerin üzerinde arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de ocak ayında perakende satışlar yüzde 1,8 artış göstererek piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Üç aylık veriler ise önceki döneme göre yüzde 0,1 artış kaydetti.

İngiltere'de perakende satışlar ocakta yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Kasım 2025-Ocak 2026'ı kapsayan üç aylık dönem ve ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar söz konusu üç ayda önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 arttı. Akaryakıt ve gıda dışı satışlardaki hacim, bu büyümeyi destekledi.

Perakende satışlar ocakta ise yüzde 1,8 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, satışların ocakta yüzde 0,2 artacağı yönündeydi. Perakende satışlar Aralık 2025'te yüzde 0,4 yükselmişti.

Geçen ayki artışta sanat eserleri, antika ve online mücevher satışlarındaki büyüme etkili oldu.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Ramazanın ilk günü skandal görüntü: Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Ramazanın ilk günü skandal görüntü
40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi

Yeniden başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi
Pereira'dan Fener taraftarını duygulandıran yanıt

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten