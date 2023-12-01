İngiltere'de Konut Fiyatları Yüzde 0,2 Arttı

İngiltere'de konut fiyatları bu yılın kasım ayında yüzde 0,2 arttı.

Konut finansman kuruluşu Nationwide'dan yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının bu yılın kasım ayında aylık bazda yüzde 0, 2 artış kaydettiği bildirildi.

Ülkede ekonomistlerin beklentisi konut fiyatlarının bu yılın kasım ayında yüzde 0,4 değer kaybetmesi yönündeydi.

Nationwide açıklamasında, ülkede konut fiyatlarının bu yılın kasım ayı itibarıyla yıllık bazda ise yüzde 2 azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede ortalama bir konutun fiyatının bu yılın kasım ayında yaklaşık 258 bin 557 bin sterlin seviyesinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nationwide Baş Ekonomisti Robert Gardner, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz politikasına ilişkin beklentilerde son dönemde yaşanan değişimin konut fiyatları üzerinde de etkili olduğunu belirtti.

Gardner, "Ağustos ortasında yatırımcılar İngiltere Merkez Bankasının faiz oranlarını yüzde 6 civarında zirve seviyeye çıkarmasını ve sonrasında gelecek beş yıl içinde sadece ılımlı bir şekilde yüzde 4 civarına indirmesini bekliyordu." ifadesine yer verdi.

Son dönemde bu beklentinin değiştiğini belirten Gardner, "Kasım ayının sonuna gelindiğinde bu durum, oranların yüzde 5,25 ile şu anda zirveye ulaştığı ve önümüzdeki yıllarda yüzde 3,5 civarına düşeceği yönünde bir beklentiye dönüştü." ifadesini kullandı.