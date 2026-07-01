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İngiltere kayıtlardaki en sıcak haziran ayını yaşadı

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İngiltere'de Haziran 2026, 1884'ten bu yana kaydedilen en sıcak haziran ayı oldu. Ortalama sıcaklık 17,1 derece ölçülürken, uzun vadeli ortalamanın 3 derece üzerine çıkıldı. Aşırı sıcak hava dalgası günlük hayatta aksaklıklara yol açtı.

İngiltere'de Haziran 2026, kayıtlardaki en sıcak haziran ayı oldu.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) hazirana ilişkin öncü sıcaklık değerlerini açıkladı.

Buna göre, haziranda ortalama sıcaklıklar 17,1 derece olarak ölçüldü.

Söz konusu sıcaklıklar, İngiltere'de kayıtların tutulduğu 1884'ten beri görülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Ülkede haziranda görülen 17,1 ortalama sıcaklıklar uzun vadeli sıcaklık ortalamasının da 3 derece üzerinde gerçekleşti.

Özellikle haziranın ikinci yarısında yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle İngiltere'de gece sıcaklıkları da alışılmadık seviyede yüksek seyretti.

İngiltere'de geçen hafta aşırı sıcak hava dalgası yaşanmış ve en yüksek günlük sıcaklık 36,7 dereceye ulaşmıştı. Yüksek sıcaklıklar ülkede toplu ulaşım dahil günlük hayatta aksaklıklara yol açmıştı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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