Haberler

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta değişmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 2,8 ile sabit kalırken, çekirdek enflasyon yüzde 2,6'ya yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 3 seviyesindeydi.

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,8 ile sabit kaldı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon mayısta da değişmedi. Böylece enflasyon, Mayıs 2025'ten sonra görülen en düşük seviyesini korudu. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 3 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Yıllık bazdaki çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 2,6'ya çıktı. Hizmet enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,7'ye ulaştı.

Çekirdek enflasyon ve hizmet enflasyonu nisanda sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 3,2 seviyesinde kaydedilmişti.

Enflasyon mayısta ise aylık bazda yüzde 0,2 olarak ölçüldü.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, nisandaki yavaşlamanın ardından enflasyonun mayısta yatay seyir izlediğini belirterek, hava yolu ulaşımı, araç vergileri ve akaryakıt fiyatlarının enflasyonda yukarı yönlü etki yaptığını ve bunun düşük seyreden gıda fiyatlarıyla dengelendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz

Takımdaki ortamı anlatırken sesi titredi: Korkudan...
Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan

Futbolseverler bu maçta her şeyi izledi, işte kazanan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil olurum' demişti! Meloni tavsiyeye uydu

Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu
Texas'ta facia! Küçük uçak otobana düştü: 6 kişiden biri yaşamını yitirdi

Uçak otobana çakıldı! Ülkede acil durum alarmı verildi
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı