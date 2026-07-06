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İngiltere'deki araç satışlarında Kovid-19 salgınından bu yana en iyi haziran ayı performansı kaydedildi

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İngiltere'de haziran ayında araç satışları, Kovid-19 salgınından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Elektrikli araç satışlarındaki yüzde 30'luk artışın etkisiyle toplam satışlar yıllık yüzde 11,4 yükseldi. En çok satılan model Tesla Model Y oldu. Ancak elektrikli araçların pazar payı yüzde 25'te kalarak yüzde 33 hedefinin gerisinde kaldı.

İngiltere'de araç satışlarında haziranda yüzde 11,4'lük artışla Kovid-19 salgınından bu yana en iyi haziran ayı performansı gerçekleşti.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), haziran ayına ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay ülkede 213 bin 166 araç satıldı. Bu satış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4'lük artışla Kovid-19 salgınından beri haziranda görülen en iyi performans olarak kayıtlara geçti.

Satışlardaki güçlü büyümede, elektrikli araç satışlarının haziranda yıllık bazda yüzde 30 artması etkili oldu.

Geçen ay en fazla satılan model Tesla Model Y oldu.

İngiltere araç pazarı yılın ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 büyüdü. Bu dönemde elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 25 oldu ancak bu oran yüzde 33'e ulaşma hedefinin altında kaldı.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede araç alanların yarısından çoğunun elektrikli modelleri tercih ettiğini belirterek, "Ancak bu rekor satışlar bile henüz hedefleri yakalamak için yeterli değil. Üreticiler, elektrikli araçları geliştirmek ve piyasaya sürmek için milyarlarca sterlin yatırım yapıyor ama pazar o kadar hızlı hareket etmiyor." ifadelerini kullandı.

Hawes, söz konusu ulusal hedefin revize edilmesi tavsiyesinde de bulundu.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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