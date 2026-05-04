İngiltere, AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı 90 milyar avro krediye katılmayı değerlendiriyor

İngiltere, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak borçlanarak Ukrayna'ya sağlamayı öngördüğü 90 milyar avroluk krediye katılmayı planlıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak açıklama yayımlandı.

Von der Leyen ve Starmer'in, AB ile İngiltere arasındaki ilişkileri, tüketiciler, işletmeler ve ortak Avrupa güvenliğini iyileştirme konusundaki taahhüdü görüşmek üzere bir araya geldiklerine işaret edilen açıklamada, "İngiltere'nin AB'nin Ukrayna için ayırdığı 90 milyar avroluk krediye katılma planı ele alındı ve bunun AB-İngiltere savunma sanayisi ilişkisinde önemli bir adım olacağı konusunda mutabık kalındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya desteğin devam edeceği, Ukrayna halkının gösterdiği direnç ve cesaretin takdir edildiği kaydedildi.

İkilinin, Scaleup Europe Fonu da dahil olmak üzere İngiltere'nin Avrupa İnovasyon Konseyi Fonu'na katılımı konusunda görüşmelere başlamayı kabul ettikleri aktarılan açıklamada, bu fonun yenilikçi firmaları Avrupa'da tutmayı hedeflediği ve yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketlerinin ölçeklendirilmesine destek sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, AB-İngiltere zirvesine ilişkin ileriye dönük değerlendirmelerde de bulunulduğu belirtildi.

Bu arada, AB ülkeleri, Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar avro kredi sağlamakta anlaşmıştı.