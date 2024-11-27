Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz

İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 125 bin dolara, 2025 sonunda ise 200 bin dolara ulaşmasını öngördü.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimi sonrasında kripto varlık birimlerinde ralli yaşandı.

Tarihi zirvesini gören Bitcoin, 99 bin 645 dolara ulaştı. Bitcoin için farklı farklı rakamlar öngörülürken İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered'ın açıkladığı hedef ise dikkat çekti.

İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı

2025 HEDEFİ 200 BİN DOLAR

CNBC-e'nin haberine göre Standard Chartered, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 125 bin dolara, 2025 yılı sonunda ise 200 bin dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı

KISA VADELİ FİYATLARA DİKKAT

Banka, yıl sonu için her ne kadar 125 bin dolar seviyesini hedef göstermiş olsa dakısa vadeli fiyat hareketlerine de önümüzdeki günlerde dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yayımlanan yatırımcı notunda banka analistleri güncel olarak 95 bin dolar seviyesine demir atan Bitcoin için özellikle 88 bin 700 dolar seviyesinin altına bir düşüş yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıda bulundu.

Bu seviyenin aşılması halinde düşüşün 85 bin dolar civarına kadar sürebileceği kaydedildi.

İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden aday olabilir mi? En yakınındaki isim formülünü verdi
img

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz
img

Suriyeliye ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

PSV Shakhtar Donetsk CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Monaco Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mauro Icardi avukatı kim, avukatı ile sevgili mi oldu (Angela Burgos)? TRT Spor canlı izle! MONACO BENFİCA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Liverpool Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Debrecen nerede, hangi ülkede? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'leri açıklandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Slavia Prag Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Diyarbakır okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Diyarbakır'da okul yok mu (Diyarbakır Valiliği Açıklaması)? Dinamo Zagreb Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.