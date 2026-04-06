ING Türkiye'de üst düzey atama

ING Türkiye İletişim ve Marka Deneyimi Direktörlüğüne Sinem Serdar getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Serdar, yeni dönemde ING'nin "Türkiye'nin en sevilen dijital banka olma" hedefi doğrultusundaki marka yönetimi ve iletişim çalışmalarına liderlik edecek.

Marka yönetimi, pazarlama iletişimi, müşteri deneyimi, veri analitiği ve CRM alanlarında 18 yılı aşkın ulusal ve uluslararası birikime sahip olan Serdar, Koç Özel Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi ve Middlesex University'de lisans, Galatasaray Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Serdar, kariyeri boyunca teknoloji, otomotiv, enerji ve perakende gibi farklı sektörlerde önemli liderlik görevleri üstlendi.

Royal Dutch Shell'de Global Marka ve Pazarlama İletişim Lideri olarak görev yaptıktan sonra Serdar, Migros'ta Müşteri Deneyim Stratejileri ve Pazarlama İletişimi Direktörü rolünde, veri odaklı yaklaşımıyla marka gücü ve müşteri bağlılığını destekleyen çalışmalara liderlik etti.