Yüzde 31 zam gelen şekeri indirimli almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi - Haberler

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Yüzde 31 zam gelen şekeri indirimli almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir marketten indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirini ezdi. Hatırlanacağı üzere şekere geçtiğimiz günlerde yüzde 31 zam yapılmıştı ve bu da büyük tepki çekmişti.

Beypazarı'nda yeni açılan bir market, geçtiğimiz günlerde zamlanan şekerde indirim yaptı. Haberi alan vatandaşlar indirimli şeker alabilmek için market önünde yoğunluk oluşturdu.

İZDİHAM YAŞANDI

Yaşanan izdiham ise kameraya yansıdı. Görüntülerde vatandaşların indirimli şekeri alabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettikleri görüldü.

YÜZDE 31 ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde şekere yüzde 31 zam gelmişti. Türkşeker, kilogramı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltmişti. Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkarmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Beypazarı Ankara 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

zübükzade:

Şeker fabrikalarını sattırıp kapatmasaydınız o şekerin giyatı şuan pandemide daha ucuza olurdu herşeye müstehakızz daha beter olması dileğiyle.

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meko:

Sıraya girip tek tek almayı ne zaman öğreneceğiz acaba?

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ayh:

Eskiden yag tup bilmem ne kuyrugu vardi diye meydanlarda konusan dayilara sesleniyorum ! iyi bakin bu goruntulere, eskiden kuyruk vardi herkes sirasini beklerdi. Simdi insanlar birbirini bogazliyor. farki anladiniz mi !

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