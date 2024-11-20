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İndirim kampanyası adı altında tüketicileri aldatan firmalara para cezası uygulandı

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Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca kasım ayında tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili, durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Reklam Kurulu'nun 12 Kasım'da gerçekleştirilen toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalar incelendi.

Toplantıda, 164 adet dosyadan 151'i mevzuata aykırı bulunurken, alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında, durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca eksik bilgilendirme nedeni ile müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişiminin engellenmesi müeyyidelerine karar verildi.

11 AYDA YAKLAŞIK 224 MİLYON LİRA CEZA

2024 yılının ilk 11 ayında Kurul tarafından toplam 1704 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunurken, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1509 adet dosya hakkında durdurma cezasının ve toplam 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası ile erişimin engeli uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu tarafından indirimli satışlara ilişkin çok sayıda reklam ve ticari uygulama için inceleme kararı alındı. İncelemesi tamamlanan 14 adet dosyadan 12 adedi aykırı bulundu.

REKLAM KURULU'NDAN TÜKETİCİLERE UYARI

Kasım indirimlerinin de devam ettiği dikkate alınarak, tüketicilere uyarılarda bulunuldu:

"Tüketicilerin; alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumaları büyük önem arz ediyor."

İndirim kampanyası adı altında tüketicileri aldatan firmalara para cezası uygulandı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSefa Altun:

HER YER İNDİRİM KAMPANYASİNDA MANTAR GİBİ PATLAMİS...

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Düzebazlıkta marifetiyiz yalnız birbirimizi kazıklamak yerine dünyayı kazıklasak çok iyi olacak ama malesef dünya bizi kazıklıyor

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