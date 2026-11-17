Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiltere merkezli tütün şirketi Imperial Brands, maliyet tasarrufu ve yeniden yapılanma programı kapsamında 2030'a kadar 4 bin 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Imperial Brands tarafından yapılan açıklamada, eylül ayında sona eren 2026 mali yılındaki girişimler kapsamında 2 bin 100 pozisyonun halihazırda azaltılma sürecinde olduğu, 2030 sonuna kadar ise 2 bin 100 ila 2 bin 500 kişinin daha işten çıkarılmasının beklendiği bildirildi.

Böylece toplam işten çıkarma sayısının 4 bin 600'e ulaşması öngörülürken, şirketin İngiltere, ABD, Avrupa ve Avustralya'yı kapsayan küresel operasyonlarındaki 25 bin 800 kişilik toplam çalışan sayısı baz alındığında, söz konusu kesintiler iş gücünün yüzde 16 ila yüzde 18'ine karşılık geliyor.

Azalan sigara satış hacmi, sıkılaşan yasal düzenlemeler ve artan maliyetler karşısında karlılığını korumaya çalışan şirket, fiyat artışlarının yanı sıra elektronik sigara ve nikotin keseleri gibi alternatif ürünlere ve dijitalleşmeye yöneliyor.

Rakip İngiliz tütün şirketi British American Tobacco (BAT) da haziran ayında, 2028'e kadar yıllık 700 milyon sterlin tasarruf sağlamak amacıyla 47 bin kişilik küresel iş gücünün yaklaşık beşte birini işten çıkaracağını açıklamıştı.

Imperial Brands Üst Yöneticisi (CEO) Lukas Paravicini, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işten çıkarmaların yalnızca verimlilik odaklı olmadığını, şirketi daha veri odaklı, yeniliklerde daha hızlı ve değişen tüketici tercihlerine uyum sağlayan bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir dönüşüm programının parçası olduğunu belirtti.

Kesintilerin çok geniş tabanlı olacağını ve bazı iş fonksiyonlarının "yapay zeka dahil olmak üzere iş süreçlerine daha fazla teknoloji entegre edilerek" yerine getirileceğini ifade eden Paravicini, Almanya'nın Langenhagen kentindeki tesis ile Tayvan'da daha önce duyurulan fabrika kapanışlarının da bu sürece dahil olduğunu kaydetti.

Eylül ayında sona eren mali yılda özellikle Avrupa'daki sigara satışlarındaki düşüş nedeniyle toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalarak 31,7 milyar sterline gerileyen şirketin, Blu elektronik sigaraları ile Zone ve Helwit nikotin keselerini içeren "yeni nesil ürün" gelirleri ise yüzde 11,4 artış gösterdi. Şirketin 2026 yılı düzeltilmiş faaliyet karı ise 4,13 milyar sterlin ile analist beklentilerine paralel gerçekleşti.

Kaynak: AA