IMF, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini bu yıl %4,8'den %5'e, gelecek yıl için ise %4,2'den %4,5'e revize etti. Açıklamada, zayıf iç talep ve deflasyonik baskılara rağmen dayanıklı büyümenin sürdüğü vurgulandı.

Fon, 4. Madde konsültasyonu kapsamında IMF personelinin ülkeye ziyareti sonunda elde edilen ön bulguları paylaştı.

Bu beklentilerin ekim ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda yer alan tahminlere kıyasla sırasıyla 0,2 ve 0,3 puanlık yukarı yönlü revizyonları yansıttığı belirtilen açıklamada, bu revizyonun memnuniyetle karşılanan makroekonomik politika teşvik önlemleri ile Çin ihracatına uygulanan beklenenden düşük tarifelerden kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, dayanıklı büyümeye rağmen, zayıf iç talep ve deflasyonist baskıların olduğu bir ortamda dengesizliklerin önemli ölçüde devam ettiği belirtilerek, ticaret ortaklarına göre düşük enflasyonun reel döviz kurunun değer kaybetmesine yol açtığı ve güçlü ihracat ile artan cari fazlaya katkıda bulunduğu ifade edildi.

Temel politika önceliğinin hükümetin 15'inci Beş Yıllık Plan'da belirttiği hedeflerden biri olan tüketime dayalı bir büyüme modeline geçiş olduğu kaydedilen açıklamada, bu geçişin daha acil ve güçlü genişlemeci makroekonomik politikaları, yüksek hanehalkı tasarruflarını azaltmaya yönelik reformları ve verimsiz yatırımlar ile gereksiz sanayi politikası desteklerinin azaltılmasını gerektirdiği aktarıldı.

Açıklamada, böyle bir politika paketinin dış dengesizlikleri de azaltacağı belirtildi.

Bu eşgüdümlü politika çabalarının ötesinde artan risklerle mücadele etmek ve güçlü orta vadeli büyümeyi sürdürmek için atılması gereken adımlara da değinilen açıklamada, mali ve finansal çerçevelerde reformların, kamu, emlak ve finans sektörlerinde bilanço temizliğinin ve hizmet sektörünün açılması, firmalar arasında rekabetçi tarafsızlığın teşvik edilmesi de dahil olmak üzere piyasa odaklı reformların yapılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
