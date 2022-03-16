İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Halk Ekmek'te Ramazan pidesi bu yıl 3 TL'den satılacak - Haberler

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İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Halk Ekmek'te Ramazan pidesi bu yıl 3 TL'den satılacak

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'in dün 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıklamasının ardından bugün de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek pide fiyatını duyurdu. Halk Ekmek'te 330 gram pide, fırınların yarı fiyatı olan 3 TL'ye satılacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala pide fiyatları da belirlenmeye başladı. İlk açıklama dün İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'den gelmişti. Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını söyledi. İstanbul'da 330 gram susamlı yumurtalı pide 7.50 TL, 415 gram pide 7.50 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 TL'ye satılacak. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek pide fiyatlarını açıkladı.

HALK EKMEK'TE PİDE 3 TL

İmamoğlu, Halk Ekmek'in bu yıl 330 gram Ramazan pidesini 3 TL'den satacağını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

YARI YARIYA FİYAT FARKI

Fırıncıların sattığı pide ile Halk Ekmek'in sattığı pidenin gramajı aynı olmasına rağmen yarı yarıya fiyat farkı olacak. Öte yandan İstanbul'da fırınlarda ekmek 3 TL iken, Halk Ekmek'te son yapılan zamla 2 TL'ye yükseltildi.

İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Halk Ekmek'te Ramazan pidesi bu yıl 3 TL'den satılacak

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Halk Ekmek, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Emrah Tosunoglu :

Allah vatandaşı düşünüp vatandaşın içinde bulundugu durumu görmezden gelmeyen herkezten bin kere razı olsun yumurtasız sade pidenin 6 tl ye satıldıgı bir ortamda adam 3 tlye pide satacak vatandaşın derdine en çok kimlerin derman oldugu birkez daha tescillendi.

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HALIL:

Birileri halka kulak tıkayıp gecınemıyoruz dıyenlere yalan soyluyorsunuz der ..Birileride Ramazanda halkın ımdadına yetısip ucuz pide satar fark bu .

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HAKAN ARSLANOĞLU:

İmamoğlu Halk ekmek bir tek Halk ekmek büfelerinde satılmasın. tüm halkın faydalanması için bütün mahalle bakkallarında satılsın.

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