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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran ayında 0,2 puan arttı

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TCMB verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) haziran ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesine yükseldi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. Haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1975 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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