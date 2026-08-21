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İmalat sanayi kapasite kullanımı ağustosta geriledi

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TCMB verilerine göre, imalat sanayinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ağustosta aylık 0,3 puan azalarak yüzde 73,5 oldu. Arındırılmamış oran da 0,4 puan düşüşle aynı seviyede gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2012 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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