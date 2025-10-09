İmalat Sanayi Endeksi Ağustos'ta Yüzde 7,7 Arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ağustosta imalat sanayi sektörü endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldiğini bildirerek, "Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Söz konusu ayda sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,1 artış kaydettiğine işaret eden Kacır, "İmalat sanayi sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi. Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.