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İlk yerli ve milli füze Gökdoğan hedef uçağını vurdu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan'ın havadaki hedef uçağı tam isabetle vurduğu anları paylaştı. TÜBİTAK Savunma Sanayii AR-GE Enstitüsü tarafından geliştirilen füze, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan testlerde başarılı oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan'ın havadaki hedef uçağı tam isabetle vurduğu anları paylaştı.

Kacır, sosyal medya hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında Gökdoğan'ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anlara ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜBİTAK Savunma Sanayii AR-GE Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu belirten Kacır, "Nice ZAFER'lere." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Mehmet Fatih Kacır Ekonomi Tübitak Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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