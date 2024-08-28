İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmenleri listesi açıklandı. Listenin ilk 3 sırası bir önceki yıla göre değişmedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLİĞİ

Gelir vergisi rekortmenleriyle beraber en çok kurumlar vergisi ödeyen 100 şirket de açıklandı. Listenin ilk 8'ini bankalar oluşturdu. İlk sırada Ziraat Bankası bulunurken Garanti Bankası 2, Akbank 3. sırada yer aldı. İlk 100'de yer alan 100 firmanın 34'ü isminin verilmesini istemedi.

İşte en çok vergi veren 100 firmanın sıralaması;