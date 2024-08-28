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İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket

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2023 yılının vergi rekortmenleri açıklandı. Geçen yıl Türkiye'de en çok vergi ödeyen isim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar yer aldı. En çok kurumlar vergisi ödeyen 100 şirket de açıklandı. Listenin ilk 8'ini bankalar oluşturdu. İlk sırada Ziraat Bankası bulunurken Garanti Bankası 2, Akbank ise 3. sırada yer aldı.

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmenleri listesi açıklandı. Listenin ilk 3 sırası bir önceki yıla göre değişmedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLİĞİ

Gelir vergisi rekortmenleriyle beraber en çok kurumlar vergisi ödeyen 100 şirket de açıklandı. Listenin ilk 8'ini bankalar oluşturdu. İlk sırada Ziraat Bankası bulunurken Garanti Bankası 2, Akbank 3. sırada yer aldı. İlk 100'de yer alan 100 firmanın 34'ü isminin verilmesini istemedi.

İşte en çok vergi veren 100 firmanın sıralaması;

İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket

İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket

İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket

İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket

İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket

İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Selçuk Bayraktar Garanti Bankası Haluk Bayraktar Ziraat Bankası Türkiye Ekonomi Akbank Gündem İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (9)

SEN BİLME:

ETİ var Ülker yok? Listede.

24
2
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ARSLANOĞLU Hakan:

2024 yılında mutlaka Üniversitelerde en çok vergi ödeyenler listesine girerler. Onlarında müşterileri çok, pardon öğrencileri. Her yere market şubesi açılır gibi Üniversite açılıyor ve Üniversite mezunları da o marketlerde kasiyer olarak çalışıyor.

17
1
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TT:

Bankaların bu kadar fazla para kazanması normal değil.. İlk yüze üreticilerin girmesi gerekirken, çok enteresan ki üreticilere kredi verenler giriyor.. Sen çalış ben kazanayım, ohh ne güzel...Rahmetli Erbakan ın faizsiz kredi sistemleri devreye girmeli(Araştırınız).... Üreticinin sırtındaki bu yük artık atılmalı... Kölelik düzenine son verilmeli...

13
2
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Adil Basyigit:

Gangster çetesini göremedim listede

7
1
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Ahmet Çakır:

Üretim yok ancak tüketim var.tabi enflasyon düşmez bu şekilde.anca kredi çek harca

3
0
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murat:

Cengiz Holding.Limak .Kalyon bu Firmalar Birinci olur diyordum.Tüm İhaleler bunlarda.

2
0
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Erkan null:

nereden nereye bi zamanlar MANUKYAN VERGI REKIEMENIYDI ???? EKONNOMI KÖTÜ DEĞİL ENFLASYON YUKSEK BUDA KANITI

0
1
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