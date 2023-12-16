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İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru güncellendi. Daha önce 14 lira olan güncel euro değeri, kararla birlikte 17,54 liraya yükseltildi. Yüzde 25'lik artış oranı 25 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte ilaç fiyatlamasındaki euro kuru yüzde 25 artırıldı.

EURO KURU 17,55 LİRA OLDU

İlaç fiyatlamasında şu an 14 lira olan euro kuru, yüzde 25 artırılarak 17,55 lira seviyesine yükseltildi.

BAREM DEĞERİ GÜNCELLENDİ

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

Resmi Gazete'de yer alan karar şöyle:

İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

Mesut Şahin
Mesut Şahin
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