İktisat Uzmanı Mustafa Aşkın: Emekli maaşına yüzde 16.5 oranında zam bekleniyor

İktisat Uzmanı Mustafa Aşkın: Emekli maaşına yüzde 16.5 oranında zam bekleniyor
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İktisat Uzmanı Mustafa Aşkın: Emekli maaşına yüzde 16.5 oranında zam bekleniyor
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İktisat Uzmanı Mustafa Aşkın, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Aşkın, temmuzda maaşlara yapılacak yüzde 16,5 zammın yeterli olmayacağını belirterek, maaşların daha şimdiden enflasyon karşısında eridiğini söyledi.

Asgari ücret ara zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. İşveren ve milyonlarca çalışan asgari ücrete yeniden ara zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Ekonomide temmuz ayı beklentilerini değerlendiren İktisat Uzmanı Mustafa Aşkın, maaşların zam gelmeden önce bile ciddi şekilde değer kaybettiğini vurguladı. Yüzde 16.5'lik zam beklentisinin emekliler için yetersiz olacağını ifade etti.

"ZAM OLMADAN ÖNCE MAAŞLAR CİDDİ ŞEKİLDE ERİDİ"

Mustafa Aşkın, maaşların alım gücünün son aylarda ciddi oranda azaldığını belirtti. "Esasında maaşlarda bu zam olmadan ciddi bir erime var" diyerek, enflasyonun etkilerini anlattı. Vatandaşın temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını söyledi.

İktisat Uzmanı Mustafa Aşkın: Emekli maaşına yüzde 16.5 oranında zam bekleniyor

"YÜZDE 16.5 ORANINDA ZAM BEKLENİYOR"

Temmuz ayında açıklanması beklenen enflasyon verilerine işaret eden Aşkın, "Büyük ihtimalle 1,6 seviyesinde bir enflasyon açıklanacak. Bu da toplamda maaşlara yüzde 16,5 zam olarak yansıyabilir" dedi.

"EMEKLİLER İÇİN DAHA YÜKSEK ARTIŞ GEREKİYOR"

Özellikle emeklilerin ekonomik koşullar karşısında zorlandığını belirten Aşkın, "Emeklilerin iyi geçinmesi anlamında bir düzenleme yapılacaksa, zam oranının çok daha yüksek olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Aksi halde mevcut düzenlemenin yetersiz kalacağını vurguladı.

Haberler.com / Melis Yaşar - Ekonomi
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