İklim Değişikliği Pamuk Üretimini Tehdit Ediyor

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, iklim değişikliğinin pamuk üretimini etkilediğini belirterek, "Üreticimizin, tüccarımızın ve sanayicimizin sürdürülebilirliğini temin edecek ve destekleyecek güçlü tarım ve sanayi politikası artık elzemdir." ifadelerini kullandı.

Çondur, yazılı açıklamasında, son yıllarda artan kuraklık nedeniyle pamuk üreticilerinin ciddi verim kayıplarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışta değişiklik oluştuğunu, yer altı su seviyelerinin düştüğünü ve sulama imkanlarının her geçen gün kısıtlandığını belirten Çondur, "İklim kaynaklı su yetersizliği, üretim planlamasını imkansız hale getiriyor. Sulama maliyetleri artarken suya ulaşamayan üretici pamuk ekmekten vazgeçiyor. Bu yalnızca bir tarımsal sorun değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve ekonomik istikrar sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.

Çondur, iklim krizinin etkilediği pamuk üretimi için tarımsal sulama altyapısının bölgesel ihtiyaçlara uygun yenilenmesi ve iklim koşullarına dayanıklı pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pamuk üreticileri için fark ödemesi desteğinin üretim planlamasında kritik rol oynadığını aktaran Çondur, şunları kaydetti:

"Üreticiler pamuk ekim sezonu başlamadan önce desteklerin miktarını ve açıklanma tarihini net olarak bilmek ister. Çünkü gübre, mazot ve tohum gibi önemli girdilerin maliyetleri yüksektir ve önceden planlama yapmadan üretime başlamaları büyük risk taşır. Bu belirsizlik, özellikle küçük ölçekli çiftçilerde üretimden tamamen vazgeçme riskini artırmaktadır. Bu nedenle fark ödemesi desteğinin sezon başında, net ve öngörülebilir şekilde açıklanması, üreticinin yatırım kararlarını sağlam temellere oturtmasını sağlar ve üretimde sürdürülebilirliği artırır."

Çondur, Ziraat Bankasının sübvansiyonlu kredi limitlerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Lokomotif sektör tekstil ve hazır giyim sektörünün pamukla doğrudan bağlantılı olduğunu anımsatan Çondur, şöyle devam etti:

"Sektör ihracatta yaklaşık yüzde 30 paya sahip. Ancak son dönemde yaşanan maliyet artışları nedeniyle sanayicilerin iş gücü, düşük enerji maliyetli ülkelere kayıyor. Üretim zincirinin korunması ve rekabet gücünün devam etmesi için acilen yeni destek politikalarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Konsey olarak sektörün tüm taraflarıyla işbirliği içinde çözüm arayışlarını sürdüreceğiz. Pamuk üretimi ülkemiz için stratejik önemdedir. Üreticimizin tüccarımızın ve sanayicimizin sürdürülebilirliğini temin edecek ve destekleyecek güçlü tarım ve sanayi politikası artık elzemdir."