İklim değişikliği, Fransa ve İspanya'da "yangına yatkın" hava koşulları riskini artırdı

İnsan faaliyetlerinden kaynaklı iklim değişikliği, Fransa'da son dönemdeki yıkıcı orman yangınlarını tetikleyen aşırı hava koşullarının ortaya çıkma riskini bu ülkede en az 2, İspanya'da ise 20 kat artırdı.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) tarafından yapılan analize göre, bu ay başından beri Fransa ve İspanya'da şiddetli orman yangınları yaşandı. Bu yangınlar 3 can kaybına, binlerce evin yıkılmasına ve 300 binden fazla kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

Fransa ve İspanya'da "bugüne kadar en kötüsü" olarak gösterilen yangınlara iklim değişikliğinin şiddetlendirdiği hava koşulları yol açtı.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği Fransa'da yangın çıkma riskini en az 2, İspanya'da ise en az 20 kat artırdı. Mevcut iklim koşullarında bu şiddetteki hava olayları Fransa'da her 20 yılda bir, İspanya'da ise her 6 yılda bir meydana gelebilir.

Yağışlı kış döneminin ardından gelen kurak ilkbahar, etkilenen bölgelerde orman yangını riskinin başlıca etkenlerinden biri olarak görülüyor.

Bu koşullar bitki örtüsünün büyümesine katkıda bulunsa da bitki örtüsü daha sonra kuruyarak yangınlar için yakıt haline geliyor.

Her iki ülkede de gelecek birkaç gün boyunca yüksek sıcaklıklar devam edecek. Bilim insanları bu durumun yangın koşullarını kötüleştirebileceği uyarısında bulunuyor.

İklim değişikliği kaynaklı sıcaklar, "yıkıcı ulusal felaketlere" neden oluyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, analize ilişkin değerlendirmesinde, Fransa ve İspanya'daki yangınların iklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklıkların "yıkıcı ulusal felaketlere" yol açabileceğini gösterdiğini belirterek, "İnsanlığın büyük miktarlarda kömür, petrol ve doğal gaz yakmaya devam etmesi gezegenimizi kavuruyor, bu koşulları daha tehlikeli hale getiriyor ve bu devasa yangınları daha ölümcül ve yıkıcı kılıyor." ifadelerini kullandı.

Buna karşılık çözümün açık olduğunu vurgulayan Stiell, tüm ülkelere fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına daha hızlı geçmesi ve insanları kötüleşen iklim etkilerinden koruması çağrısında bulundu.

Londra Imperial College Çevre Politikaları Merkezi Aşırı Hava Olayları ve İklim Değişikliği Araştırmacısı Clair Barnes Fransa ve İspanya'daki yangınların, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmanın şiddetlendiğinin açık bir işareti olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin orman yangınlarına son derece elverişli olan sıcak, kuru ve yanıcı koşulları nasıl artırdığını defalarca gördük. Sezonun henüz başlarındayız ve bir başka sıcak dalgasının yaklaşmasıyla birlikte, bu bulgular son derece korkutucu. Bu yangınlar, uzak bölgelerde değil, insanların yaşadığı yerlerin çok yakınında meydana geliyor. Her sıcaklık artışı bizi bilinmeyen bir alana itiyor."

Kaynak: AA