Bayramda otomobil alacaklar dikkat! Uzman isim en önemli maddeleri sıraladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek için ikinci el araçlara yöneldi. Bayram öncesi ikinci el araç piyasası harekete geçti. İkinci el araçlara giderek taleplerin artmasıyla yaz mevsiminin gelmesinin yanı sıra Kurban Bayramı'nın yaklaşması da otomobil piyasasını bir hayli hareketlendirdi. Araç piyasası tavan fiyatlardan satılan bir piyasa dönüştü. Piyasanın hareketliliği sırasında uzmanlar araç alırken bilinçli davranmaları konusunda tüketicileri uyarıyor. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Kurucusu Emre Öztürk özellikle bayram öncesi araç almak isteyenler için önemli maddeleri sıraladı.

BAYRAMDA ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öztürk, ikinci el araçların artık normal ekspertiz incelemesi dışında çok daha detaylı kontrol noktalarına bakılmasını gerektiğini belirtirken öncelikle alacakları araçların Tramer ve KM sorgulamasını yerinde yapmalarını açıkladı. Ardından oto ekspertiz firmalarına giderek incelemenin şart olduğunu belirtirken aracın ekspertize sokulurken araç altı kontrollerinden, kaporta boya kontrollerine hatta özellikle airbaglerin kontrol edilmesini de belirtti. Alıcı kişilerin ne yapması gerektiğini de anlatan Emre Öztürk araçların satışı sırasında satan kişi sattığı araçtan yasal olarak sorumlu olduğunu bilmelerini ve eğer aracı ekspertiz işlemi yaptırmadan almışsa böyle bir mağduriyet yaşamaları durumunda aracın iadesini haklı olarak yapabileceklerinin bilgisini verdi.

FİYATLARDA ARTIŞ SÖZ KONUSU

Bayram öncesi ikinci el araç alacaksanız piyasada ki hareketlilik halen devam ediyor. Piyasadaki fiyat artışlarında ise kontrol edilemeyen bir tavan fiyat artışı bulunuyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla araç alacak kişiler şimdiden hareketlendi. Ancak dikkatli ve kontrollü hareket etmekte fayda var.

ARTIŞ DEVAM EDECEK

Sıfır ve ikinci el araçların fiyatlarında değerlendirme yapan Öztürk, piyasasının maalesef durdurulamadığını ve sıfır araç üretim ve tedarikinin sıkıntı yaşaması ikinci ele olan talebi arttırdığını belirtti. Fiyatların ikinci el araçlarda bayram sonrasında tekrar yukarı taşınacağını söyledi.