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İkinci El Oto Pazarında Artış Sıfır Kilometre Araçlarda Düşüşle Beraber Geldi

İkinci El Oto Pazarında Artış Sıfır Kilometre Araçlarda Düşüşle Beraber Geldi
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2025 yılı Ocak ayında sıfır kilometre araç pazarında yüzde 13,9 azalma yaşanırken, ikinci el otomobil pazarında ise yüzde 9 oranında artış gözlemlendi. Elektrikli araç fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, 25 yaş üstü araç sahipleri hurda teşviki haberleriyle satış yapmaktan kaçınıyor.

Geçen yıl ocak ayına göre sıfır kilometre araç pazarı daralırken, 2. el oto pazarı yıla artışla başladı.

Quick Finans'ın SmartIQ iş birliğiyle yayınladığı 2. El Oto Raporu'na göre 2025 yılı Ocak ayı sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ocak ayına göre yüzde 13,9 azalarak, 68 bin 654 adet oldu. Bu azalışın en önemli nedeninin 2024 yılında satışlarda patlama yaşanmasına sebep olan engelli araçlarındaki ÖTV muafiyetinin kısıtlanacağı beklentisinin yeni düzenleme ile gerçekleşmesi olduğu düşünülüyor. Sıfır kilometre araç pazarındaki düşüşe karşın, 2. el oto pazarında ise 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar araçların satışları bir önceki yılın aynı ayına göre uzun yıllar içerisindeki istikrarlı trendini sürdürerek yüzde 9 oranında arttı. Buna paralel olarak stokta kalma süresi de 52 günden 51 güne geriledi.

Bireysel müşteriler ocak ayında altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişi değerlendirmeye devam ederken, alımlarda araç değerine göre çok yetersiz kalan kredi kullanım sınırlamalarını aşmaya yönelik olarak senetli sistemleri ve kredi kartlarını tercih etmeyi sürdürdüler. Rapora göre genel olarak pazarda satılan toplam araç sayısı yüzde 9 olurken, B-C-D-E segmentinde bu artış yüzde 7'de kaldı. Tek başına SUV araçlar incelendiğinde ise artış oranı yüzde 27'yi buldu. Tüm bu olumlu gelişmelerle birlikte önceki yıllarda olduğu gibi aralık ayına göre bakıldığında satışlar tüm segmentlerde düşüş gösterdi.

İkinci el pazarında stokta kalma süreleri sabit seyrediyor

İkinci el araç piyasasında stokta kalma süreleri büyük oranda sabit kalırken, bazı segmentlerde değişiklikler yaşandı. 2024 ve 2025 Ocak ayları karşılaştırıldığında piyasa genelinde stok süresi 52 günden 51 güne düşerken, binek araçlarda ise 54 günden 52 güne geriledi. Ticari araçlarda ise stok süresi 44 günden 46 güne yükseldi.

İkinci el elektrikli araç fiyatları dalgalı bir seyir izledi

2024 yılı boyunca ikinci el elektrikli araç fiyatları dalgalı bir seyir izledi. Yılın başında 2,4 milyon TL seviyesinden başlayan fiyatlar, yaz aylarında 2,2 milyon TL seviyesine kadar geriledi. Son çeyrekte toparlanma sinyalleri veren fiyatlar, yıl sonunda 2,3 milyon TL bandında kaldı. 2025 yılına ise 2,4 milyon TL seviyesinde giriş yapıldı.

İkinci el elektrikli araçlarda stokta kalma süresi artıyor

İkinci el elektrikli araçların stokta kalma süresi ise yükselişe geçti. Ekim 2024'te 60 gün olan ortalama stok süresi, kasım ve aralıkta 59 gün seviyesinde kalırken, Ocak 2025 itibarıyla 64 güne çıktı. Aynı dönemde ortalama fiyatlar yüzde 8'lik bir artış gösterirken, satılan araç adedinde yüzde 7'lik bir gerileme gözlemlendi.

Hurda teşviki haberleriyle 25 yaş üstü araç sahipleri beklemeye geçti

Son aylarda hurda teşviki haberlerine bağlı olarak 25 yaş üstü araçların satış payında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Kasım ayında yüzde 11,72 olan bu segmentin pazar payı, aralıkta yüzde 7,59 düşerek yüzde 10,83 seviyesine geriledi. Ocak ayında ise yüzde 0,74'lük ek düşüşle yüzde 10,75 seviyesine indi. Veriler, araç sahiplerinin satış yapmaktan kaçındığını ve araçlarını ellerinde tutmaya başladığını gösteriyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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