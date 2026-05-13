Türkiye'de yılın ilk 4 ayında 49 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ocak-nisan döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. İstanbul, 5 milyar 179 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu.

Bakanlık, nisan ayı ve yılın ilk 4 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 179 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 arttı.

İstanbul'u, 3 milyar 512 milyon dolarla ve yüzde 16,3 artışla Kocaeli, 2 milyar 40 milyon dolar ve yüzde 8,7 yükselişle İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 976 milyon 584 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 463 milyon 686 bin dolarla kazanlar, makineler, 455 milyon 894 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 329 milyon 409 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı, 430 milyon 480 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 289 milyon 565 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

İzmir'in ihracatında, mineral yakıtlar, mineral yağlar, 366 milyon 28 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 199 milyon 943 bin dolarla demir ve çelik, 195 milyon 386 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

İlk üç ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında 567 milyon 891 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 330 milyon 669 bin dolarla ABD ve 327 milyon 192 bin dolar Almanya izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 346 milyon 98 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından, 305 milyon 440 bin dolarla İngiltere ve 278 milyon 75 bin dolarla İtalya geldi.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 222 milyon 13 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 162 milyon 255 bin dolarla İspanya, 152 milyon 629 bin dolarla İtalya takip etti.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeda Aksoy:

Çok güzel bi haber bu ya, umarım tüm illerin ekonomisi bu şekilde gelişmeye devam eder inşallah ??

Haber YorumlarıHaluk Yılmaz:

Bunun gibi suçluları da bu kadar sert cezalandırsak ülkenin ekonomisi daha da iyiye giderdi.

Haber YorumlarıHayri Üstün Kaygısız:

yani bu rakamlar gerçekten doğru mu bilmiyorum ya, medya her zaman iyi haberler gösteriyor ama perde arkasında ne oluyor onu kimse bilmiyor. istanbul'un ihracatı artmış diyorlar ama işçilerin maaşları arttı mı? küçük işletmeler ne durumda? bu kadar basit sunulamaz böyle şey, derinliğine bakmak lazım.

